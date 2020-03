Aún no hay denuncia en municipio de Aguascalientes por supuesto acoso de funcionario: Beltrán

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que aún no se tiene una denuncia formal contra el director del relleno sanitario Gustavo Tristán, afirmó Jaime Beltrán Martínez, secretario del Ayuntamiento capitalino.

“Lo que ustedes ya saben es que hay una denuncia en Fiscalía, formalmente no hay una en las instancias municipales”, apuntó el funcionario en entrevista.

Beltrán Martínez aclaró que independiente de ello, esta situación de proceder no se solapará entre el aludido u otros funcionarios del gobierno municipal.

“De ninguna manera se tolerará este tipo de actitudes en lo más mínimo y quien haya sido agredido o vulnerado en sus derechos, le invitamos a que presente su denuncia en el municipio para que nosotros podamos actuar”, exhortó.

Actual director del relleno sanitario, Gustavo Tristan fue señalado en días pasados por supuesto acoso sexual, cuando fue regidor municipal durante el año pasado.

El pasado miércoles 4, la alcaldesa Teresa Jiménez descartó en entrevista haber sido notificada de una denuncia formal.