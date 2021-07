Aún no convence el regreso a clases presenciales en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El regreso presencial a las aulas no termina de convencer a los padres de familia de la entidad, ya que la falta de vacunación entre menores, el incremento de contagios y el riesgo de la pandemia siguen siendo puntos de preocupación.

Un sondeo realizado por El Clarinete en el municipio de Jesús María indica que si bien hay padres que consideran que es urgente que los menores regresen a clases, también creen que aún es arriesgado para su salud.

“Yo sí quiero que mi hijo vuelva, ya es necesario. Nosotros estuvimos pendiente de las clases pero no, ya no se puede seguir así por tanto tiempo, ni los niños ni los padres estamos acostumbrados a esto”, expresó Laura, quien es madre de familia.

“No sé, es muy difícil decidir ahora. Si los niños estuvieran vacunados también, yo diría con más seguridad que sí pueden volver a la escuela, sus maestros están vacunados, los adultos, los padres también, los muchachos, pero faltan los niños”, dijo Mitzy Nayelli.

Otros ciudadanos también dijeron sentirse más seguros con el modelo implementado por las autoridades educativas de la entidad en el último ciclo escolar, donde el regreso fue parcial y en grupos pequeños.

“Yo pienso que mis hijos sí van a volver. A ellos les gustó mucho regresar a su escuela, conocer a sus nuevos maestros, estar en su salón. Al inicio siempre tienes esa preocupación por la misma pandemia pero iban poquitos niños al salón y usaban su cubrebocas, entonces creo que sí van a regresar”, comentó Patricia, también madre de familia.

Aunque la mayoría de las opiniones estuvieron relacionadas con el comportamiento de la pandemia, hubo quienes externaron su preocupación por las escuelas que fueron constantemente vandalizadas y que no pudieron recibir a los estudiantes en el último periodo escolar.

“No sé porque cuando había clases mi hijo no pudo ir. La escuela estaba muy dañada por los robos que hicieron ahí y nos dijeron que no podían recibir a los niños. A lo mejor todavía no arreglan la escuela, los salones, los baños, porque estaba muy mal. Depende de cómo esté la escuela y lo que nos digan los maestros”.

El regreso a las aulas está programado para mediados de agosto.