Aumentos en insumos de panaderías no han impactado en el precio del pan dulce 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El precio de la harina se elevó hasta en 80%, lo cual mantiene agobiada a la industria planificadora local.

El presidente del Grupo de Industriales Panificadores de Aguascalientes, Jaime Álvarez, indicó que han absorbido los costos de las alzas a los insumos, para no afectar el bolsillo de los consumidores.

En entrevista señaló que “mira toda la materia prima se nos ha aumentado, pero lo que más nos impacta es la harina que se nos fue hasta en un 80% en su costo, pero no lo hemos impactado en el producto final al consumidor”, resaltó.

Más adelante el líder de los tahoneros explicó que los ajustes al precio de los productos se han dando en mucho menor proporción y van de los 50 centavos a un peso como máximo.

“Entendemos la situación económica de la población, entonces pues estamos aguantando lo más que se pueda para no llegar a un aumento que pudiera provocar un descalabro a las familias”, remató.