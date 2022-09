Aumento de última hora al transporte público en Aguascalientes sin justificación: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Imprevisto el aumento a la tarifa de transporte público que fue autorizado a unos días de concluir la administración estatal, manifestó el diputado Emmanuel Sánchez Nájera, quien objetó la falta de claridad en cualquier mejora del propio servicio.

“Está en facultades del gobierno, pero de alguna manera nos sorprende pues se había mantenido la postura de que no se autorizarían estos aumentos mientras no se vieran mejoras y no se hace explicativo en función de qué se hizo. Se puede entender por el alza en precio de combustibles, pero si ponderas el costo beneficio hubiera sido mejor beneficiar a los usuarios que al propio permisionario. No está sustentado porque no se nos explicó y no digo como diputados, sino a la población en general”, resaltó en entrevista.

El gobierno del panista Martín Orozco Sandoval avaló el incremento en las tarifas del transporte público que pasó de 10 a 11 pesos, a partir del jueves último. La gestión de Orozco concluye su periodo constitucional el 30 de este mes.

Sánchez Nájera reconoció que la administración de Orozco sí había mantenido una línea de no avalar aumentos en transporte, debido a la carencia de resultados en los camiones urbanos que siguen pendientes. Lo cual reitera la incredulidad por darle el visto bueno en los últimos días de su gobierno.

“Me parece que esas mejoras no existen y no debería de haberse justificado. A lo mejor, como está de moda decirlo, ellos tienen otros datos y en función de ello autorizaron el aumento. Pero la población en general no conocemos a qué se debe y cómo se justifica. Además que llama la atención que se haga a unas semanas de su salida”, recalcó el legislador del PRD.