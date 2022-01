Aumento al salario de diputados decisión del comité que encabeza Galo, dice González 

Gilberto Valadez

Aguascalientes. – Un posible ajuste salarial en el Congreso deberá partir del Comité de Administración que encabeza el diputado panista Luis Enrique García López, recaló su compañero de bancada Jaime González de León.

“Ese es un tema que como yo lo he comentado en dos ocasiones, no se ha tocado. Les pediría preguntarlo a Luis Enrique García López, que es el presidente del Comité de Administración. Si llegara a haber algo, tendría que emanar de allí y es quien puede dar una información al respecto”, apuntó el legislador blanquiazul en entrevista colectiva.

González de León descartó fijar una posición al respecto, después que en diciembre último se quejó de que algunos medios le achacaron declaraciones en torno a que él había presentado una solicitud en ese sentido.

“La verdad que no se ha comentado al respecto. Yo no voy a dar una opinión personal, ustedes saben porqué y prefiero mejor no comentar nada hasta que sea algo real”, destacó.

En torno a declaraciones de la diputada del PRD, Sanjuana Martínez, quien en una conferencia dio por descontado el aumento salarial en el Legislativo, González dijo que no es un acuerdo parlamentario.

“Habrá que preguntarle a la diputada, porque al menos yo en lo personal no tengo conocimiento”, añadió el también presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso.

Se pretende que a partir de la próxima quincena los 27 legisladores reciban 11 mil pesos en su dieta que actu