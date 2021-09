Aumento al control vehicular con base a la inflación: SEFI 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Finanzas del estado Carlos Magallanes García, indicó que no habrá aumentos extraordinarios en el pago de control vehicular para 2022.

-¿En cuánto al costo del control vehicular habrá incrementos?

-La inflación a nada más, realmente no se contemplan aumentos extraordinarios entendiendo que la situación económica de las personas sigue estando complicada.

El funcionario estatal remarcó que en estos momentos la inflación en México alcanza alrededor del 6%, aunque el incremento del pago del control vehicular será por el orden del 3%.

Por otra parte adelantó que se está proyectando una disminución en el pago del Impuesto Sobre Nómina (ISN) dentro del paquete económico para el año entrante.

-¿Entonces no se prevén nuevos impuestos?

-No, nosotros no y por el contrario está prevista na disminución del Impuesto Sobre Nómina en .5%.

-¿Y a que se debe?

-Porque ya estaba previsto cuando en su momento hicimos el ajuste que a partir del año entrante se disminuyera.