Aumentó a cinco el número de muertos por el tiroteo en un hospital de Tulsa, Oklahoma

Redacción

EU.-Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas este miércoles en un tiroteo ocurrido en un hospital de la ciudad estadounidense de Tulsa (Oklahoma), en el que el agresor perdió su vida, informó la Policía local.

UPDATE — we now have 5 dead, including the shooter, in the active shooter situation at the Natalie Building on the St. Francis Hospital Campus.

— Tulsa Police (@TulsaPolice) June 2, 2022