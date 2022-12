Aumentaron casos de VIH durante el año pasado en Aguascalientes: Vihdha

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se dispararon los registros de pacientes por enfermedades de transmisión sexual como VIH a nivel estatal durante el año pasado, afirmó Marco Antonio García Robles, director de la asociación Vihdha.

“El año pasado es el que ha tenido más casos de manera histórica en Aguascalientes de detección. Estamos hablando de 153 casos conocidos, estadísticamente registrados. Por lo cual urge que se tomen cartas en el asunto”, declaró.

– ¿Se da igual en hombres que en mujeres?

– Aún sigue siendo más marcado en hombres. Pero está creciendo el número de mujeres y, sobretodo, mujeres jóvenes.

En ese sentido, García Robles urgió a fomentar un mayor número en cuanto a campañas de prevención, desde los mismos planteles escolares, a fin de que se pueda tener un descenso en torno a estos números.

“El crecimiento exponencial viene de la mano de que no se tengan campañas de prevención, que no hay sesiones informativas y no hay educación sexual desde las escuelas”, agregó el director de la asociación Vihdha.