Aumentan niveles en presas; ya son 7 a máxima capacidad 

Aguascalientes
26 agosto, 2025
Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Al corte de este 26 de agosto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está reportando 7 presas a su máxima capacidad en Aguascalientes.

El informe de la dependencia federal refiere que la presa del Jocoqui alcanzó ya el 10.1.6% de su capacidad; 50 Aniversario 103.1%; Niágara 106.8%; Media Luna 104.0%; Codorniz 101.4%; Cedazo 100.0% y Malpaso se sostiene en 100%.

Otras como la Abelardo L. Rodríguez en Jesús María ya están en 79.7%, así como la presa Ordeña Vieja se reporta al 82.3% y Potrerillos al 72.7%.

Con las lluvias de este fin de semana el nivel de la presa Calles en San José de Gracia se elevó de manera significa y ya llegó al 25.5%.

Las autoridades federales y estatales se mantienen en alerta ante cualquier contingencia que se pudiera presentar, aunque por el momento se descartan riesgos.