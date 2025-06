Aumentan las visitas a museos en México

Redacción

Ciudad de México.-El año pasado aumentó la cifra de personas que acudió a museos en el país, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Estadística de Museos difundida recientemente muestra que en 2024 hubo un total de 51.5 millones de visitantes, que representa 3.1 millones más que en 2023, cuando fueron 48.4 millones de personas.

Del total de los mil 203 museos que hay en todo el país, los estados que más recibieron visitas fueron Ciudad de México, seguida de Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Jalisco.

El Inegi sitúa a la Ciudad de México a la cabeza de la lista al registrar un total de 26.1 millones de visitas en sus 159 museos, mientras que Nuevo León reportó un total de 4.4 millones en sus 59 recintos.

El 44% de las personas visitó museos con temática de Historia, le sigue a Arte con el 23%, Arqueología con 20.2% , Ciencia y Otros con 6.2%, cada uno.

También de las personas que asistieron a los museos en 2024, 60.8% contó con la escolaridad nivel superior, 26.2 %, medio superior, y 12.5% educación básica.

Asimismo, de las personas entrevistadas, 80.1% indicó que en los últimos 12 meses visitó el museo por primera vez —0.9 puntos porcentuales menos que el año anterior—.

Quienes realizaron cuatro o más visitas al museo alcanzaron un porcentaje de 7.4% — 0.4 puntos porcentuales más que el año—.

El Inegi indicó que los medios más frecuentes por los que las personas visitantes se enteraron del museo fueron por amigos, familiares o conocidos, con 25.1%, y por maestros, compañeros de estudio o libros de texto, con 15.9 %.

Otros de los medios que más destacan son, por la televisión, folleto, espectacular, anuncio o volante, oficina turística o viaje turístico, conoce desde siempre este lugar, redes sociales e Internet.

Los principales motivos para no asistir

En contraste, 18.2% del total de los entrevistados opinó que la falta de difusión y publicidad, así como el desconocimiento del acervo que ofrecen, es el principal motivo por el cual la gente no asiste a los museos.

El 16.7% cree que la falta de cultura o de educación es otro motivo. En la estadística del 2023 esas dos razones fueron las principales.

También destacaron las opiniones, no tiene tiempo con el 16.2%, no les interesa, falta de motivación o flojera con el 14.1% de las opiniones, por el trabajo abarca el 10.4% entre otras razones, por las cuales la gente no puede asistir a los museos.

Las principales razones para asistir

El 21.8% de las personas entrevistadas mencionaron que asiste a los museos por cultura general, el 16.7% va por aprender; esos también fueron los principales motivos en 2023 por los que la gente asistió.

Del mismo modo, aprender y conocer fueron de los principales motivos con 16.4%; también un gran porcentaje de los entrevistados indicó que asiste para acompañar a alguien, 14.7%.

Finalmente, los causas por las que la población asiste a los museos son: entretenimiento o diversión, ver el edificio, talleres o cursos, motivos escolares, motivos laborales y otros.

