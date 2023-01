Redacción

Ciudad de México.-La CONDUSEF informa sobre las compras en comercio electrónico,

realizadas en el periodo enero-septiembre de 2022

 El número de operaciones de compra en comercio electrónico al tercer trimestre

de 2022, mediante tarjetas de crédito y débito, alcanzó los 610 millones por un

monto de 431 mil 497 millones de pesos.

 Sobresale el uso de la tarjeta de débito, representando el 66.9% de las

operaciones.

 Solo el 0.50% de las operaciones realizadas derivó en un contra-cargo o

reclamación, por parte del titular de la tarjeta, al no reconocer la operación o el

monto de la misma.

De acuerdo con información proporcionada por el Banco de México, la Comisión Nacional

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), destaca

que al cierre de septiembre del 2022 se efectuaron alrededor de 2,992 millones de

operaciones con las tarjetas de crédito y débito, de las cuales las de comercio electrónico

representaron el 20.4%, es decir, 610 millones de operaciones, por un monto de 431 mil 497

millones de pesos.

De esas operaciones de comercio electrónico en los 3 primeros trimestres del 2022, el 69. 9%

fueron a través de la tarjeta de débito (408 millones de operaciones) por un importe de 199

mil 484 millones de pesos; por su parte, con las tarjetas de crédito el número de operaciones

fue por 202 millones, con un monto de 232 mil 013 millones de pesos.

Por cada operación en internet con tarjeta de crédito, se efectúan 2.0 con tarjeta de débito;

no obstante, al considerar el gasto se tiene una proporción ligeramente mayor en la tarjeta

de crédito, ya que usualmente las compras a crédito suelen ser de mayor cuantía, que las de

débito.

El gasto promedio que se efectuó en cada compra de comercio electrónico, para la tarjeta

de crédito fue de 1,149 pesos; y para la de débito 489 pesos, lo que indica todavía que, para

compras pequeñas, el uso es preferentemente con recursos propios y para compras de

mayor cuantía, se aprovecha el crédito otorgado por las entidades financieras.

En este sentido, en comparación con el mismo periodo del 2021, es la tarjeta de crédito la

que presentó un mayor incremento en el número de sus operaciones con el 12% y un 31% en

su monto; mientras que las compras con tarjeta de débito disminuyeron un 5% en sus

operaciones e incrementaron un 15% en su monto.

Comercio Electrónico

COMPRAS AUTORIZADAS

(Millones de operaciones y de pesos)

2021 2022

Número Monto Número Monto

1erTrimestre 59 55,770 65 72,536

2doTrimestre 61 61,910 73 82,871

3erTrimestre 61 59,347 64 76,606

Tarjeta de crédito 181 177,027 202 232,013

Incremento respecto al acumulado al 3T 2021 12% 31%

1erTrimestre 139 56,703 151 70,378

2doTrimestre 148 58,271 124 60,816

3erTrimestre 144 58,621 133 68,291

Tarjeta de débito 431 173,595 408 199,484

Incremento respecto al acumulado al 3T 2021 -5% 15%

1erTrimestre 198 112,474 217 142,913

2doTrimestre 210 120,181 197 143,686

3erTrimestre 204 117,968 197 144,897

TOTAL CRÉDITO Y DÉBITO 612 350,622 610 431,497

Incremento respecto al acumulado al 3T 2021 -0.3% 23%

Fuente: Elaboración propia de la Condusef con datos de Banco de México al 2022.

De enero a septiembre de 2022, los tarjetahabientes solicitaron autorización para alrededor

de 960 millones de compras en comercio electrónico, utilizando ambos medios de pago; el

63.6% finalizó en un movimiento autorizado por parte de la institución emisora de la tarjeta,

es decir, 610 millones de operaciones de las cuales solo el 0.50% derivó en un contra-cargo o

reclamación por parte del titular de la tarjeta al no reconocer la operación o el monto de la

misma.

Solicitudes de

compra

Compras autorizadas Contracargos en compras

autorizadas

Monto

(millone

s de

pesos)

Número

(millone

s)

Monto

(millone

s de

pesos)

Número

(millone

s)

% de

solicitude

s de

compra

autorizad

as

Monto

(millone

s de

pesos)

Número

(millone

s)

%

contracarg

os respecto

a compras

autorizadas

Al 3T2022 719,278 960 431,497 610 63.6% 2,381 3.03 0.50%

Elaboración de la CONDUSEF con datos de Banco de México reportados al 3T-2022.

En cuanto a participación en las operaciones, BBVA y Banamex continúan siendo las

instituciones predominantes, representando alrededor del 64.01% del total:

Específicamente en el tercer trimestre del 2022, el porcentaje de autorización fue del 70%

para la tarjeta de crédito, mientras que en las de débito fue del 63%.

En este mismo trimestre, para las compras con tarjeta de crédito, 14 instituciones autorizaron

más de la mitad de las solicitudes, y en el caso de la tarjeta de débito fueron 11. Cabe destacar

que Banamex tiene el porcentaje más alto de autorización para ambas tarjetas.

12.58% 8.92%

2.38% 3.15% 1.29% 1.44% 3.32%

32.42%

10.09%

5.19% 6.07% 2.34% 4.06%

6.75%

BBVA

BANCOMER

BANAMEX BANORTEIXE

SANTANDER HSBC BANCOPPEL OTRAS

Número de Compras en Comercio Electrónico Participación

por Institución al 3T-2022

T. Crédito T. Débito

Institución

Porcentaje* de compras

autorizadas en

TARJETA DE CRÉDITO

Institución

Porcentaje* de compras

autorizadas en

TARJETA DE DÉBITO

Tarjetas Banamex 81% Citibanamex 77%

Evertec 79% Santander 65%

BBVA 74% Bansi 64%

Santander 71% BBVA 62%

Bajío 67% Bancoppel 61%

HSBC 67% Bajío 58%

Afirme 63% Banorte-Ixe 58%

Bancoppel 62% Banregio 58%

Banregio 62% Azteca 57%

Azteca 61% HSBC 56%

Scotiabank 61% Afirme 52%

Banorte-Ixe 58%

Mifel 56%

Banjército 52%

*Respecto al número total de solicitudes de compra.

Algunas de las causas que pudieran explicar el porcentaje de rechazo o la razón por la que

no se acepta una compra en línea, y desde el punto de vista de los usuarios son:

 Se rechazó la tarjeta sin explicar la razón por parte de la institución emisora,

usualmente porque el emisor de la tarjeta identificó al sitio como inseguro.

 La institución rechaza el movimiento por ser inusual.

 Se abandona la compra porque era necesario comunicarse con la institución emisora

de la tarjeta para aprobar la operación.

 Se abandona la compra porque rechazaron la forma de pago.

 Después de varios intentos se paga con una tarjeta de una institución distinta.

 Diferentes medidas de seguridad entre los emisores.

Si consideramos el lado de la entidad emisora, algunas de las razones para que no sea

autorizada una compra en internet pueden ser porque:

 La información de la tarjeta es errónea.

 La tarjeta se encuentra expirada.

 El crédito disponible o los fondos no son suficientes para cubrir el importe de la

compra.

 Por medidas de seguridad, la institución bloqueó esa compra por tratarse de un

movimiento irregular o extraño, o un sitio inseguro.

En el Micrositio de Comercio Electrónico, que la CONDUSEF pone a disposición del público

en https://www.condusef.gob.mx/?p=comercio-electronico, se encuentran disponibles las

cifras estadísticas sobre las transacciones realizadas en internet con una tarjeta de crédito o

débito desde el 2015 y hasta el tercer trimestre del 2022.

No se debe olvidar que cuando se realiza una compra en Internet, es importante tomar en

cuenta ciertas medidas de seguridad como las siguientes:

Antes de comprar

 Acércate a la institución emisora de la tarjeta y solicita activar las alertas en tu teléfono

cuando se efectúa un movimiento, de esta forma podrás estar enterado de las

compras que se realizan prácticamente de forma inmediata y en caso de cargos que

no reconozcas, pedir el bloqueo de tu tarjeta.

 Infórmate sobre los tipos de fraude para que puedas identificarlos en caso de que en

alguna página web quieran hacerte víctima. Para conocer cómo operan los diferentes

tipos de fraude puedes visitar el Portal de Fraudes en

https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php

 Evita el acceso a ofertas que lleguen vía correo electrónico, ya que pueden llevar a

lugares no seguros. En su lugar, entra directamente a la página del comercio.

 Instala un antivirus en tu equipo de cómputo o teléfono inteligente y mantenlo

actualizado.

Durante la compra

 Comprueba la presencia de un pequeño candado cerrado en la ventana del

navegador, antes de introducir los datos de tu tarjeta.

 Guarda o imprime los comprobantes de pago, así como la confirmación de la compra,

ya que los necesitarás en caso de una reclamación o devolución.

 Cuida tu presupuesto, analiza y compara lo que realmente es necesario comprar.

Es importante tener presente los fraudes tanto tradicionales, como por posible robo de

identidad o virtuales, que en el año 2022 alcanzaron la cifra de 72 mil 193 casos, equivalente

al 49% del total de reclamaciones presentadas para la Banca.