Aumentan casos por covid en 8% en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras llamar a la población a no bajar la guardia y seguir extremando precauciones, el médico infectólogo Francisco Márquez expuso que se está registrando un aumento del 8% en casos de covid a nivel nacional en comparación con la semana anterior.

Hay por lo menos ocho estados de la república con aumento de casos, por lo que en Aguascalientes por ningún motivo se debe de bajar la guardia y caer en relajamientos.

Esto se acompaña de un aumento en la positividad de pruebas donde en esta semana se reportó un aumento del 20%.

Puntualiza que estos incrementos son principalmente por la relajación de la medidas al pasar al semáforo verde y a la apertura y ampliación de más actividades económicas.

Subraya que se debe de seguir con las medidas preventivas y tomar decisiones prudentes, considerando que en estos momentos es oportuno evitar viajes no esenciales, no acudir reuniones y fiestas y sobre todo tampoco asistir a eventos masivos que comienzan a reactivarse.

Añade que comienza a darse un rebrote en casos en el país, por lo que a nadie conviene un nuevo confinamiento, insistiendo en aplicar los protocolos correspondientes y frenar los contagios.