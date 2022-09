Aumentan casos de pacientes pediátricos con covid en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El director del centenario hospital Miguel Hidalgo, Armando Ramírez Loza, admitió de un aumento en los casos de pacientes pediátricos con covid.

“Se han tenido un poco más de pacientes pediátricos en el nosocomio, algunos de estos graves, sin embargo por fortuna no se tienen decesos y los mismos se recuperan y se van a casa”,

Cuestionado sobre el número de casos, el galeno refirió que no hay día en que no se dejen de atender a personas por covid, muchas de estas pacientes obstétricas por lo que se les atiende a ellas y al bebé.

“En muchas de ellas que presentan cuadros de covid no forzosamente el bebé va a salir positivo, pero de alguna u otra manera lo atendemos como un potencial paciente de covid”, subrayó.

Para concluir el galeno sostuvo que las complicaciones para un paciente pediátrico al igual que el adulto tienen que ver con problemas respiratorios.