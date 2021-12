Aumentan casos de desaparición de adolescentes en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De cada 10 mujeres reportadas como desparecidas en Aguascalientes hasta 4 son adolescentes, reveló la coordinadora del Observatorio de Violencia de Violencia de a Género, Violeta Sabás Díaz de León.

La activista dijo con preocupación que se ha incrementado de sobremanera el número de menores desaparecidos y aunque la la mayoría son localizados no deja de ser un tema de preocupación que no se debe de minimizar.

Exhibió que al día se llegan a recibir de 2 a 3 reportes por desaparición de personas, siendo un fenómeno que insistió en que ha crecido exponencialmente.

“Estamos hablado de un problema serio, según los últimos datos en el año anterior hubo alrededor de 700 reportes por desaparición de personas cuando en 2007 que se empieza a contabilizar se tenían no más de 7 a 8 denuncias”, lamentó.

Sabás Díaz de a León exigió una más rápida actuación de las autoridades investigadoras quienes conforme va pasando el tiempo van estancando las carpetas de investigación de desaparecidos.

“Lamentablemente vemos que después de 15 días del evento van rezagando las indagatorias y las van dejando en el olvido y no se diga más que tienen más tiempo que ya ni las mueven, son los familiares quienes presionan o con sus recursos continúan con las indagatorias”, concluyó.