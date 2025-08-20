Aumentan 10% denuncias de violencia intrafamiliar en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Hay un incremento en cuanto al número de denuncias vía telefónica en torno a violencia intrafamiliar en la entidad, informó Michelle Olmos Álvarez, titular del C5i de la Secretaría de Seguridad del Estado, quien hizo hincapié en que el mayor número de reportes emergen de personas que conocen a las eventuales víctimas.

“Hemos tenido un incremento del 10 por ciento en los reportes y esto procede de personas que nos denuncian la situación de otras personas. Es decir, no son las posibles víctimas sino que nos alertan de violencia intrafamiliar. Esto es muy eficiente, pues nadie sabe mejor qué pasa en los fraccionamientos que los propios vecinos y que ellos nos alertan al 089”, declaró.

En conferencia de medios, la funcionaria estatal resaltó para ellos los resultados obtenidos por medio de la campaña de gobierno denominada Los Violentadores Tienen Rostro, por medio de la cual se reciben llamadas de manera anónima para atender situaciones de agresión desde los hogares.

“Ya se comenzó desde el año pasado con la campaña y viene la segunda parte que es para reforzar la denuncia anónima. El número de denuncias telefónicas se realizan al 089, que es una manera muy efectiva, pues son llamadas anónimas de posibles víctimas”, agregó Olmos Álvarez.

De manera adicional, la titular del C5i notificó aumento en torno a los reportes de violencia que se dan en noviazgo de parejas universitarias, aunque calculò que este ajuste sería de alrededor del 1%.