Aumenta violencia familiar en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Reconoce el fiscal general del estado Jesús Figueroa Ortega de un incremento hasta de un 10% en las denuncias de violencia familiar.

“Tenemos una aumento de entre el 8 y 10% hablando únicamente de casos de violencia familiar”.

Indicó que la violencia familiar no sólo va en contra de mujeres, sino que también incluirá menores.

“En muchos de estos casos van menores, porque los agresores no sólo se van contra las parejas, sino también contra los hijos”.

Indicó que este fenómeno no es exclusivo de la capital, sino que también ocurre en municipios y comunidades rurales.