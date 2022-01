Aumenta violencia de hijos hacia sus propias madres en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La directora de la fundación Mujer Contemporánea Roxana D’ Escobar, lamentó de un incremento en los casos de violencia de parte de los hijos hacia sus propias madres, en particular contra de aquellas de la tercera edad.

Al mismo indicó de casos en los que llegan a su albergue buscando apoyo porque ya no es solo la violencia aplicada por la pareja, sino ahora también por los hijos y en algunos casos hasta por los nietos.

La activista añadió que muchas de estas mujeres de la tercera edad prefieren recurrir al refugio de la fundación que a un asilo.

“Uno siempre piensa que es solo la violencia de la pareja pero no es así, vemos como la violencia ha escalado en todos los ámbitos, ahí está el caso de la violencia política y ahí están los casos en contra de mujeres de la tercera edad y el abandono, ahora con las vacunas había quienes de plano no tenían quien las acompañara”, apuntó.