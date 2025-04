Aumenta nivel educativo en policías preventivos de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Pese a que aún se incorporan como policías preventivos personas con estudios de secundaria, cada vez son más los que concluyen la preparatoria e incluso alcanzan nivel de doctorado, indicó Pamela Soria Armengol, directora del Instituto Superior de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes.

“Tenemos este programa con la certificación de CENEVAL. Nosotros estamos buscando que no quede ya policía sin la prepa, porque aparte para ellos es un requisito de ascenso. El Municipio cuenta con lo que es la carrera de servicio profesional policial y los policías que quieren pasar a ser policía tercero, si no tienen el bachillerato no pueden ascender”, explicó.

Soria detalló que aunque aún se acepta a aspirantes con secundaria, estos deben comprometerse a terminar la preparatoria durante su formación.

“Entonces, cada vez tenemos menos policías con secundaria y los que nosotros admitimos con secundaria el compromiso es que la cursen mientras están en formación”, dijo.

Añadió que el número de elementos con estudios universitarios también ha aumentado de manera constante, incluyendo casos destacados.

“Con la licenciatura ya tenemos mucho más, incluso tenemos hasta doctorado. Tenemos uno de los policías que está por presentar su tesis de doctorado en Educación. Es un caso ahorita, pero tenemos otros. De hecho, él ya terminó el doctorado y también tenemos muchos con maestría”, agregó.

De acuerdo con la directora, el perfil académico de la corporación se ha transformado.

“De cada 10, yo creo que uno, cada vez son menos los que tenemos solo con secundaria. Con la licenciatura cada vez también tenemos más. Yo creo que de cada 10, tres deben tener licenciatura”, apuntó.

Concluyó que elevar el nivel educativo es parte de una estrategia para mejorar el desempeño y la profesionalización de los cuerpos de seguridad municipal.