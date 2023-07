Aumenta migración de menores centroamericanos que viajan solos: INM

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al menos una veintena de menores centroamericanos trasladándose sin tutela familiar han sido ubicados en la entidad durante el transcurso del año, calculó Ignacio Fraire Zúñiga, titular de la oficina local del Instituto Nacional de Migración (INM), quien advirtió un aumento en cuanto a la migración infantil.

“De enero a la fecha sí hemos rescatado unos veinte menores que viajaban solos a Estados Unidos. Los canalizamos al DIF Estatal, los reciben y posteriormente los estamos retornando. Normalmente vienen de El Salvador, de Honduras o Guatemala”, apuntó.

– ¿Por qué regularmente viajan solos?

– La estadística que tenemos es que sus papás ya se encuentran en Estados Unidos y les pagan el costo del traslado. Son menores de 12, 13 o hasta 16 años que también llegan a viajar con algún familiar o incluso con vecinos.

Fraire Zúñiga mencionó que estos infantes o adolescentes son repatriados a sus lugares de origen, para lo cual se pide apoyo asistido de sus consulados y dependiendo de la información que ofrecen, el trámite puede tardar hasta unos doce días.

“Hemos detectado un aumento en cuanto a la migración irregular de menores no acompañados, que no traen ni papá, ni mamá. Aguascalientes tiene un albergue muy equipado. Cuando los menores vienen con sus familias, no los separamos y se quedan juntos”, agregó.