Aumenta la atención a mujeres por pensión alimenticia en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El número de mujeres que acuden a denunciar casos de pensión alimenticia en esta capital ha mostrado un incremento, especialmente en Villas de Nuestra Señora de Asunción, informó Karla Paola Ávila, directora del Instituto Municipal de la Mujer.

“Ha aumentado la atención, sobre todo en Villas, acuden más mujeres en el tema de pensión alimenticia, sobre todo porque tenemos ahí la unidad de Fiscalía móvil, es donde están acudiendo mayormente en Villas de Nuestra Señora”, explicó Ávila.

La funcionaria detalló que alrededor de 300 mujeres reciben atención al mes en estos temas, aunque el seguimiento de los casos corresponde directamente a la Fiscalía.

“Ahí tenemos un aproximado de 300 mujeres que asisten al mes a ver ese tema, pero ya la cantidad exacta la tendría Fiscalía porque son los que llevan este caso directamente”, indicó.

En cuanto a la resolución de los casos, Ávila aclaró que el instituto proporciona acompañamiento psicológico y legal hasta que las mujeres llegan al Centro de Justicia de las Mujeres, donde se abre formalmente su expediente.

La directora señaló que los casos atendidos incluyen no sólo pensión alimenticia, sino también temas de custodia de menores y divorcios.

“Principalmente sí es un tema de pensión, también le abona el tema de las custodias de menores y los divorcios. Los divorcios realmente son un tema muy rápido, o sea, el divorcio se puede solventar de una manera muy rápida y nosotros les ayudamos para que se divorcie y para que haya un tema de una pensión, pero muchas veces ellas ya quieren más o la otra contraparte no está conforme, eso ya es un segundo proceso que ya se necesita más detalle”, explicó.