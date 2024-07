Aumenta IMSS Aguascalientes capacidad de atención en Unidades de Medicina Familiar

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 2, No. 3, No. 4 y No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes incrementaron su capacidad de atención con 30% más de médicos en su plantilla, así como la apertura de servicios en sábado.

Con estas medidas, la población usuaria de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Calvillo y Asientos tienen acceso a un mayor número de consultas de Medicina Familiar, mismas que se ofertan de las 8:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado.

Estas Unidades, también cuentan con el servicio de Atención Médica Continua.

Para verificar la operación de estas unidades, el titular del IMSS en esta representación, doctor Misael Ley Mejía, realizó recorridos por sus instalaciones y evalúa el alcance de programas de salud como: vacunación, vigilancia prenatal, prevención y detección de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer de mama y cervicouterino.

De manera especial se supervisan las acciones del personal de salud en materia de planificación familiar, vigilancia prenatal, prevención y detección de infecciones en genitourinarias en embarazadas, así como prevención de partos prematuros y lactancia materna, en su oportunidad.

Cabe señalar que, los recorridos incluyeron la revisión de la casa de máquinas, ambulancias, control de medicamentos y surtimiento de recetas en farmacia, funcionamiento de los equipos tecnológicos, plantilla de personal, conservación y mantenimiento del inmueble, así como oportunidad en el pago de prestaciones económicas, entre otros.