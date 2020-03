Aumenta el miedo de la población de morir por el Coronavirus

Redacción

Aguascalientes, Ags.-3 de cada 10 personas tienen “mucho” miedo de morir a consecuencia del Coronavirus, de acuerdo a la séptima encuesta nacional sobre la pandemia presentada este lunes por la empresa Consulta Mitofsky.

Según su medición, en la primera semana de marzo apenas un 17.7% refería que tenía “mucho” miedo a morir por este mal, subiendo para la segunda semana del mismo mes al 19.9%, hasta alcanzar en esta el 25.5%.

De los encuestados, únicamente 2 de cada 10 (24.8%) han manifestado su incredulidad ante este mal y aseguraron que no tienen ningún miedo a morir por contagio.

En estos momentos en que el país se acerca a su pico más alto de acuerdo a las autoridades de salud, el miedo de contagiarse en lo personal y en las familias es del 63.4%, contra el 36.1% que dice que no hay miedos.

Sin embargo, se observa que la curva del miedo a contagiarse entre los ciudadanos va en aumento alcanzando el valor máximo de la serie.

Por último, persiste la percepción ciudadana de que más autoridades del gobierno mexicano no están tomando las medidas correctas, hasta en un 3$.6%, concluye.