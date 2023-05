Aumenta demanda de productos Integrales y light en el sector planificador 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del Grupo de Industriales Panificadores, Jaime Álvarez, admitido de un aumento en la demanda de productos integrales, principalmente entre los jóvenes.

“Estamos experimentando nuevas tendencias de consumo en las que ya estamos trabajando porque hay más demanda de productos integrales, light o de masa madre y también con nuevas figuras y ya no sólo las tradicionales de la concha o la chilindrina”.

Mencionó que aunque el costo en productos integrales o light se llega a incrementar de un 50 a un 100% más debido a que se utilizan otro tipo de ingredientes, existe mercado para estos.

“Lo que nosotros recomendamos es que las personas tengan actividades física para una mejor calidad de vida, si nos sentamos y nos comemos 10 panes, pues obviamente vamos a aumentar de peso, es decir que comer pan no es malo, lo malo es que nosotros mismos no hagamos nada por nuestra salud”, detalló.