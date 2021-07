Aumenta cartera vencida de Infonavit por pandemia del covid

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por efectos de la pandemia del covid, la cartera vencida del Infonavit en Aguascalientes registró un ligero aumento al pasar del 7.9 al 8.9%, señaló el encargado de la oficina, Sergio Armando González Serna.

“Realmente la cartera vencida que tiene Aguascalientes es la segunda más baja del país, esperábamos más fuerte el impacto por efectos de la pandemia pero afortunadamente no fue así, crecimos un punto pero seguimos en niveles manejables”, subrayó.

El funcionario federal refirió que se tienen 120 mil créditos vigentes de los cuales hay alrededor de 10 mil que están emproblemados.

“Los problemas son diversos y van desde temas personales, la falta de empleo ahora por lo de la pandemia que les afecto y la disminución del salario”, justificó.

Al final dejó en claro que la institución no tiene interés por recoger las viviendas de aquellos que han caído en mora, sin embargo exhortó a que se acerquen para buscar esquemas de solución y no pierdan su patrimonio que sería la última opción cuando no existe mayor interé