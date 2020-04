Aumenta a 16 el número de hoteles cerrados en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Suman 16 el número de hoteles cerrados en Aguascalientes debido a la cuarentena decretada por autoridades de salud por el Covid-19, refirió la Presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, Gloria Romo Cuesta.

Indicó que esto representa que el 30% de los cuartos de hotel que en Aguascalientes están desactivados de las cerca de 100 hospederías que hay.

Mencionó que están en una situación considerada como crítica al no tener ingresos de ningún tipo, existiendo una desesperación e impotencia del gremio al no estar en manos la solución al problema.

En estos momentos, los hoteles están cumpliendo con su responsabilidad en el pago de sueldos a los trabajadores mandados a sus casas, de acuerdo a lo convenido con ellos.

Expresó que el temor es que esta situación de cuarentena se vaya a extender, por lo que entonces al no tener ingresos no habría soporte económico para mantener a la plantilla laboral, aunque en principio todos tienen asegurado su puesto al volver