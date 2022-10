Auditoría Superior de la Federación mantiene observaciones por 400 mdp en el IEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La directora del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Lorena Martínez, reveló que la Auditoría Superior de la Federación mantiene observaciones por hasta 400 millones de pesos que la anterior administración debió haber solventado.

-¿En el tema financiero se hablaba de un boquete o déficit financiero en el instituto?

-No propia,ente estamos hablando de un boquete, lo que sí hay son señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación que eventualmente se tendrían que haber solventado en su momento por la administración anterior y lo que nos corresponde a nosotros es continuar con las solventaciones.

Subrayó que las observaciones son institucionales y no hacia las personas, por lo que se estarán solventando en la presente gestión.

“Yo podría. Concluir que no hay un desfalco, pero si una necesidad de solventar esas observaciones por 400 millones de pesos”, remató.Cómo se recordará en la parte final del sexenio del priista, Carlos Lozano (2010-2016) se hizo una compra y se pagó por adelantado la citada cantidad a la Universidad de Campeche para equipo de computo que nunca llegó al estado.