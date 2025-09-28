Aturden cifras de pobreza en México: obispo de Aguascalientes

16 C
Aguascalientes
29 septiembre, 2025
Tendencias

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  El obispo local Juan Espinoza Jiménez lamentó que persistan las desigualdades sociales y económicas en el país, para lo cual manifestó que ello se refleja en estadísticas alejadas del oficialismo.

“Quisiera creer que es realidad que la brecha entre ricos y pobres va disminuyendo en México. Pero la realidad golpea y aturde cuando se presentan las cifras reales, no maquilladas, en torno al dolor y el hambre de los hermanos que buscan tener una mejor calidad de vida”, apuntó.

Al encabezar la ceremonia dominical en la Catedral de Aguascalientes, Espinoza Jimènez adicionó en torno a que no debe idealizar la pobreza, pero sí reconocer a Cristo en las personas menos favorecidas.

“Jesús nos enseña que la verdadera distancia entre las personas no es el dinero, sino la falta de amor y solidaridad. Hay mucha indiferencia entre aquellos que viven con todo y aquellos que no tienen nada”, resaltó.