Atropellan a niña de 3 años y muere en la clínica Casa Blanca en Aguascalientes

OES



Aguascalientes, Ags.- Una niña de tan solo 3 años perdió la vida a las afueras de su domicilio al ser atropellada por un vehículo.



Minutos antes de las 6 de la tarde, a los servicios de emergencia se reportó que en el cruce de la Avenida Ferrocarril y la calle De Los Díaz en la colonia Ojo de Agua, había ocurrido un atropelló y se requería de manera urgente una ambulancia.



Al pasar un lapso de tiempo y ver que los servicios de emergencia no llegaban, el padre de la menor de nombre Nicol “N” de 3 años de edad, decidió trasladarla a la clínica Casa Blanca en su vehículo particular, sin embargo al momento de ingresar al nosocomio los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.



Mientras tanto el responsable fue identificado como Luis Gerardo “N”, mismo que fue detenido en el lugar y presentado ante el agente del ministerio público para deslindar responsabilidades.



Elementos de la Fiscalía General del Estado se trasladaron hasta la clínica para la entrega del cadáver y levantamiento de indicios sobre lo que en realidad ocurrió.