Atribuyen anomalía en cambio de vía el percance del Tren Maya

Redacción

El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano, explicó que el incidente ocurrido el 19 de agosto en la estación Izamal, Yucatán, se originó por una anomalía en un aparato de cambio de vía, lo que provocó la salida parcial de un coche del tren 304 y un roce con el tren 307 que se encontraba detenido en el andén.

“El percance no fue un descarrilamiento, sino un percance de vía, ya que únicamente un bogie del coche número tres salió de su carril. La seguridad de cada persona que viaja con nosotros es y seguirá siendo nuestra prioridad absoluta”, señaló Lozano durante la conferencia matutina de este miércoles.

De acuerdo con su reporte, el tren 304, operado por una maquinista, ingresó a la vía cuatro con autorización del centro de control en Mérida. Aunque la verificación visual inicial confirmó la posición correcta del aparato de cambio de vía, éste se movió intempestivamente a la posición desviada durante el paso del convoy, lo que ocasionó la salida parcial del bogie.

El funcionario detalló que, tras percibir el jalón, la conductora activó el freno de emergencia y logró detener la marcha sin que se registraran lesionados. Los pasajeros de ambos trenes fueron evacuados en cuestión de minutos con apoyo de personal del Tren Maya y de la Guardia Nacional.

En total, 261 personas fueron trasladadas a sus destinos mediante transporte alterno y un tren especial, mientras que el servicio se restableció con un retraso de 45 minutos.

Lozano indicó que ya se activó la Comisión Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios y se dio parte a la Fiscalía General de la República para investigar a fondo. Como medidas inmediatas, se colocarán sujeciones mecánicas en los aparatos de cambio de vía y se trabaja con las empresas Voestalpine y Alstom, responsables de los sistemas de seguridad, para diseñar un segundo mecanismo de comprobación que evite anomalías similares.

El directivo agregó que se atendieron casos particulares, como el de una pasajera trasladada directamente al aeropuerto de Cancún para tomar un vuelo y el de una trabajadora embarazada que participó en la evacuación, quien fue enviada a hospitales de Izamal y Mérida como medida preventiva y se encuentra fuera de peligro.