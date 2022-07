Atrasan renovación de la dirigencia de Morena en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Será el primer domingo del mes entrante cuando se defina la nueva dirigencia estatal de Morena, anunció el delegado en funciones de presidente Eulogio Monreal Ávila, quien descartó que vaya a participar dentro del proceso a fin de repetir en el cargo.

“A partir del primero de este mes abrió el proceso para las personas que aspiran a registrarse para candidatos a un total de 30 congresistas, para ser elegidos en una asamblea del 31 de julio y donde se respetará la paridad de género que en una semana posterior definirán la nueva dirigencia del comité ejecutivo estatal. El 7 de agosto se definirá quien será el nuevo presidente y secretario general”, informó en conferencia de medios.

Monreal Ávila abundó que éste viernes 15 se estará cerrando el registro de participantes a congresistas dentro de la asamblea, siendo el viernes 22 cuando se estará definiendo quiénes cumplieron con los requisitos de elegibilidad en la convocatoria.

– ¿Puedes reelegirte en el cargo?

– En mi caso sería elección, porque yo no vengo de una elección sino de una propuesta del comité nacional para fungir como delegado. Yo contundentemente lo he dicho no voy a participar. Prefiero que sean otras personas y en este caso declinaría.

El responsable del partido en el estado adicionó que una renovación de nombres en la cúpula de Morena también enviaría un mensaje positivo a la ciudadanía que ha optado por el instituto político.

Desde abril del año pasado, Eulogio Monreal asumió las riendas de Morena Aguascalientes en calidad de delegado en funciones de presidente. En ese lapso, el partido se mantuvo como segunda fuerza en el Congreso durante los comicios de 2021, pero perdió la votación de la gubernatura apenas en junio último.

La renovación del Comité Ejecutivo Estatal del partido guinda estaba programada originalmente para el 31 de julio.