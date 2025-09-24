Atrapan en Zacatecas al sujeto que mató a su madre en Aguascalientes

Redacción

Zacatecas, Zac.- Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lograron la detención de Obed Eliud “N”, quien era buscado por autoridades de Aguascalientes por contar con una orden de aprehensión vigente por el delito de Violencia Familiar.

Además, a esta persona se le investiga en aquella entidad, por su probable participación en un feminicidio ocurrido el pasado 18 de septiembre.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Loreto, Zacatecas, gracias a trabajos de inteligencia e investigación, así como a la colaboración interinstitucional con la Fiscalía de Aguascailentes.

Tras su detención, Obed Eliud “N” fue entregado a las autoridades de Aguascalientes para ser trasladado y puesto a disposición del juez que lo requiere.

En términos del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional.