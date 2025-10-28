Atrapan en Zacatecas al que violó y quemó a joven de Aguascalientes

Redacción

Zacatecas.-Hace unos minutos, elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto en coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la UECS de Coahuila, lograron la detención de Salvador “N”, quien es señalado de haber prendido fuego a su pareja sentimental en el estado de Aguascalientes y posteriormente privándola de la libertad en el municipio de Fresnillo.

Cabe señalar que, derivado de los trabajos de investigación e inteligencia llevados a cabo por la Fiscalía de Alto Impacto del estado de Zacatecas, se logró establecer que Salvador “N” intentó ocultarse en la ciudad de Saltillo, Coah., situación que fue frustrada por los elementos de investigación.

En las próximas horas, Salvador “N” será puesto a disposición del juzgado que lo reclama, autoridad que deberá resolver la situación jurídica del imputado, incluyendo la competencia del lugar donde deberá ser juzgado, tomando en consideración que la agresión inicial la desplegó en un estado diverso a Zacatecas.

