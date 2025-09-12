Atrapan a tirador en Cañada Honda con 34 gramos de crystal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras persecución a pie tierra, Policías Estatales detienen a sujeto en calles de la comunidad de Cañada Honda perteneciente a este municipio, tras su captura le detectaron enentre sus pertenencias un envoltorio que contenía sustancia granulada al tacto, que dio un peso aproximado de 34 gramos.

Fueron oficiales de la Policía Estatal de la División de Carreteras, quienes se encontraban en su recorrido de vigilancia sobre la calle Manuel de Jesús Bañuelos Hernández en el fraccionamiento Las Cañadas, de la comunidad de Cañada Honda, que detectaron a una persona de sexo masculino que al percatarse de la presencia de los policías se dio a la fuga corriendo.

Por lo anterior, los uniformados de la corporación estatal fueron en su persecución, dándole alcance metros adelante a quien dijo responder al nombre de Manuel N de 28 años de edad, al momento de practicar la inspección corporal preventiva le detectaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico en color negro que contenía en su interior sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal que dio un peso aproximado de 34 gramos.

Finalmente, el detenido fue trasladado junto con el envoltorio que le fue asegurado ante el Agente del Ministerio Público del fuero común el turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.