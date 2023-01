Atrapan a sujeto con metralleta de juguete por amenazar a directora de escuela en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sujeto que portaba un arma de juguete tipo uzi, hechiza de madera y metal que no cuenta con el mecanismo para detonar, fue detenido tras operativo por oficiales de la Policía Municipal de Aguascalientes del Grupo de Operaciones Especiales y del Destacamento Terán Sur en el exterior de una primaria que se ubica en el fraccionamiento Fidel Velázquez, luego de que se reportara su presencia en actitud amenazante contra la directora del plantel a la cual agredió física y verbalmente, misma que no presentó querella formal en contra del detenido.



El reporte se recibió minutos antes de las 18:00 horas de este jueves en el C4 Municipal de Aguascalientes, en el que se manifestaba en el exterior de la escuela primaria Vicente Lombardo ubicada en la calle Campos Elíseos del fraccionamiento Fidel Velázquez se encontraba una persona que portaba un arma de fuego tipo uzi, por lo que de inmediato al sitio se trasladaron oficiales de la policía preventiva del Grupo de Operaciones Especiales y del Destacamento Terán Sur.



A su arribo, observaron en el lugar una persona que se mostraba agresiva y que portaba en su mano derecha lo que simulaba ser un arma de fuego tipo uzi en color negro, por lo que de manera inmediata procedieron a utilizar los comandos verbales tras realizar los comandos verbales y el protocolo del uso de la fuerza, logrando en ese momento desarmar a quién dijo responder al nombre de Jesús N de 28 años de edad.



Cabe señalar que al momento de que los policías municipales procedieron a revisar el arma de fuego se percataron que se trataba de un arma de juguete confeccionada con madera y metal, que no cuenta con el mecanismo interno para realizar disparos, en ese momento se aproximó la directora del plantel educativo Vidente Lombardo que señaló a Jesús N como presunto responsable de haberla agredido minutos antes tanto física como verbalmente, por lo que requería de su detención.



Finalmente, al no haber querella formal de la afectada, los policías procedieron a trasladar a Jesús N junto con el arma de juguete a la Dirección de Juzgados Cívicos ubicada en el Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho, debido a que fue puesto a disposición por una falta administrativa.