Atrapan a Mario el “Pantro” que quiso matar a un empresario en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Mario “N”, alias “Pantro”, señalado como presunto responsable de los delitos de Homicidio Doloso Calificado en grado de tentativa y Daño en las Cosas Doloso.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el pasado 3 de julio de 2025, cuando la víctima salió de su negocio a bordo de una camioneta y mientras circulaba sobre la Avenida Independencia y la calle Quintana Roo, en la colonia El Plateado, una motocicleta tripulada por dos personas se le emparejó y sobre el vidrio a la altura del conductor le dispararon en diversas ocasiones, lesionando a la víctima.

La víctima descendió de la camioneta en la que se trasladaba y logró refugiarse en el interior de un negocio, mientras que los agresores emprendieron la huida, dejando en el lugar daños materiales ocasionados por los proyectiles.

Desde ese momento, el personal de la Fiscalía Estatal inició un operativo de búsqueda y la recopilación de datos de prueba, entre las que se encuentra el análisis de cámaras tanto particulares como videograbaciones del C5i, que permitieron identificar al probable responsable.

Tras el desarrollo de 230 diligencias de investigación, se obtuvo la orden judicial correspondiente para proceder con su detención.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron ubicar a Mario “N” en la calle Damasco, en el Barrio de la Estación, donde fue cumplimentada la orden de aprehensión en su contra sin incidentes.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal, donde se realizaron los trámites de puesta a disposición conforme a lo establecido en la ley.

Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Aguascalientes, donde fue puesto a disposición de la autoridad judicial que resolverá su situación legal en las próximas horas.