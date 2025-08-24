Atrapan a Margarita por robarse una moto en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A través de la señal de radiofrecuencia se emitió un reporte mencionando que a las afueras de una casa de empeño ubicada sobre Avenida Siglo XXI y cruce con calle 30 de Septiembre, en el fraccionamiento Misión de Santa Lucía, se había registrado el robo de una motocicleta.

Rápidamente arribaron policías del municipio capital y al entrevistarse con el afectado, este comentó que había ingresado al establecimiento dejando su motocicleta marca Vento, color rojo, estacionada afuera y al salir ya no se encontraba en el lugar.

De inmediato iniciaron labores de búsqueda por las cercanías, ubicando a una mujer a bordo del vehículo descrito en la calle San Margarito Flores García y cruce con Avenida Siglo XXI, en el mismo fraccionamiento antes mencionado.

Al ser retenida, se le solicitó la documentación de la motocicleta y al no acreditar su propiedad, se verificó mediante número de serie, obteniéndose una carpeta de investigación vigente emitida momentos antes.

Finalmente, se realizó el aseguramiento del vehículo y la formal detención de quien dijo llamarse Margarita “N” de 29 años de edad, siendo trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.