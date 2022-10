Atrapan a ladrón de celulares con droga

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La inmediata intervención de los elementos de la Policía Estatal y municipal de San Francisco de los Romo, así como el oportuno reporte de la población, permitió que se efectuara la captura de un presunto ladrón, a quien le fueron asegurados alrededor de 12 gramos de droga crystal, así como once teléfonos celulares nuevos, los cuales contaban con reporte de robo, situación por la cual, ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando a través del Servicio de Emergencia 911, policías estatales y municipales recibieron el reporte de que en calles del fraccionamiento Revolución, se encontraba un individuo sospechoso, el cual, aparentemente estaba intoxicándose en la vía pública y asomándose a las casas.

En atención al reporte ciudadano, los uniformados se trasladaron a la zona referida, donde detectaron a un individuo que coincidía con la descripción proporcionada por los vecinos, mismo que al percatarse de la presencia policial se alejó corriendo hacia la calle Francisco Villa, donde los policías le dieron alcance a quien dijo llamarse Gilberto, de 23 años de edad.

Al momento de entrevistarse con él y realizarle una inspección corporal preventiva, los policías detectaron entre sus pertenencias, un envoltorio que contenía 12.4 gramos de droga crystal, asimismo, portaba una bolsa tipo cangurera color negro, en cuyo interior fueron detectados once teléfonos celulares nuevos, de los cuales no pudo acreditar su propiedad, ni explicar su procedencia.

Cuando los policías insistieron sobre la procedencia de los dispositivos, Gilberto mencionó que los había hurtado de la tienda bodega Aurrera ubicada en la delegación Puertecito de la Virgen; fue al consultar los datos de los dispositivos, que se conoció que contaban con reporte de robo y Carpeta de Investigación.

Finalmente Gilberto fue detenido y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común al igual que la droga asegurada y los teléfonos celulares.