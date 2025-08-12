Atrapan a Karla por lesionar a su expareja en Paseos de San Antonio

16 C
Aguascalientes
12 agosto, 2025
Tendencias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Elementos de la Policía Municipal lograron la detención de una mujer que fue señalad por lesionar a su expareja en la zona sur de esta ciudad.

Las autoridades informaron que la captura de la agresiva mujer se registró cuando a través de la señal de radiofrecuencia, se reportaba un problema familiar en un domicilio ubicado en Paseos de San Antonio.

Arribando de inmediato, los cuerpos de seguridad se entrevistaron con un hombre, quien mencionó que su expareja lo había golpeado en diferentes partes del cuerpo.

Añadió que no era la primera vez que lo agredía y que al estar cansado de las agresiones, era su deseo interponer la denuncia correspondiente.

Al ser señalada directamente, se realizó la formal detención de quien dijo llamarse Karla “N” de 55 años de edad y fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar su situación jurídica.