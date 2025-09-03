Atrapan a “El Pillo” que quería poner su vivero de mota en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Uniformados de la Policía Estatal de Aguascalientes en coordinación con policía preventivos del municipio de Asientos que trabajan bajo el esquema del Mando Coordinado detuvieron a una persona de sexo masculino, al que le fue localizada una planta de hierba verde al parecer marihuana, envoltorios de plástico que contenían sustancia granulada al tacto y cinco más con hierba verde, por todo lo anterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Los policías estatales en coordinación con preventivos del municipio de Asientos que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en calles de la colonia Emancipación de dicho Ayuntamiento, detectaron a una persona de sexo masculino que traía en una de sus manos una planta de hierba verde al parecer marihuana, mismo que al percatarse de la presencia de los policías se dio a la fuga corriendo, siendo detenido metros adelante quien dijo responder al nombre de Guadalupe N de 25 años de edad.

Durante la inspección preventiva que le practicaron, le detectaron entre sus pertenencias, la planta de hierba verde al parecer marihuana de 1.30 metros de alto por 70 cm de ancho, además entre sus pertenencias de localizaron 15 envoltorios de plástico que contenían en su interior sustancia granulada con las características propias de cristal que dieron un peso aproximado de 12 gramos y cinco envoltorios más de plástico que contenían en su interior hierba verde con las características propias de la marihuana que dieron un peso aproximado de 143 gramos.

Finalmente, el detenido fue trasladado junto con las sustancias que le fueron aseguradas y la planta de hierba verde al parecer marihuana ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.