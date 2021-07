Atrapan a Daniel en Guanajuato, por homicidio en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Con base a los convenios de colaboración celebrados entre la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y su homóloga en el Estado de Guanajuato, Policías de Investigación del Grupo Mandamientos Judiciales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Daniel N N, por el hecho delictivo Homicidio Simple en agravio de Gilberto Cardoso; el mandamiento judicial fue dictado por el Juez interino del Juzgado Único Penal de Partido de la Ciudad de Salvatierra, en territorio Guanajuatense.

Los hechos que motivaron la presente orden de aprehensión, revelan que, el día 12 de noviembre del año 2011, entre las 14:00 y 15:00 horas, el pasivo se encontraba platicando con sus consanguíneos en el exterior de una casa ubicada en la calle Heróico Colegio Militar, de la ciudad de Salvatierra; siendo que el hoy occiso traía a su perro de la raza French Poodle, amarrado con una correa.

En determinado momento, se percataron de la presencia de un perro de raza Pitbull, cuyo propietario era José Daniel quien se encontraba platicando con otras personas; el can se acercó al pasivo y sus familiares, y con la intención de salvaguardar a su cachorro, Gilberto levantó al Poodle, y fue cuando el otro canino se alzó para morderlo.

Derivado de la acción, la víctima le dio un manotazo al Pitbull para que no atacara a su perro, siendo en ese momento cuando el presunto responsable se dirigió hacia el pasivo cuestionando su actuar hacia el can, el agraviado le contestó que “ese tipo de perros no debían andar sueltos”; palabras que motivaron la molestia de José Daniel, quien detonó tres disparos en contra de Gilberto.

El hoy occiso presentó en su momento tres lesiones, siendo en la pierna izquierda, en el pecho y a la altura del ojo izquierdo; heridas que de manera inmediata lo privaron de la vida. Por lo anterior, las indagatorias conforme al hecho delictivo se hicieron presentes por parte de las autoridades de investigación Guanajuatenses, quienes lograron comprobar a través de los datos de prueba, la presunta participación de José Daniel en el homicidio de Gilberto.

Por ello, la Dirección Ministerial de Apoyo y Gestión Institucional, solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, para llevar a cabo la detención de José Daniel, ya que de acuerdo a las investigaciones emprendidas por los Agentes de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato, el indiciado se encontraba recluido en el CERESO para Varones “Aguascalientes”.

Cabe destacar que José Daniel se encontraba cumpliendo un proceso penal en el Centro de Readaptación Social para Varones, por el hecho delictivo de Portación de Arma de Fuego; por lo anterior, vencido el plazo de privación de la libertad, Policías de Investigación de la Comisaría General de la Policía de Investigación en Aguascalientes, ejecutaron el mandamiento judicial en su contra, y conforme a derecho fue informado sobre su captura.

Policías de Investigación de Aguascalientes llevarán a cabo los trámites pertinentes con la finalidad de que Agentes de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato, realicen la recepción, traslado y puesta a disposición del detenido ante el Juez interino del Juzgado Único Penal de Partido de la Ciudad de Salvatierra, Guanajuato.