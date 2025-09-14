Atrapan a 2 sujetos que robaron auto a mano armada en Jesús María

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Dos presuntos responsables de robo con violencia de un vehículo fueron detenidos tras persecución por uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, logrando recuperar la unidad de motor, además les aseguraron un arma corta de fuego, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Luego de que se recibiera el reporte en el Servicio de Emergencia 911 del robo con violencia de un vehículo de la marca Ford, Edge, modelo 2013, en color negro, con placas de circulación de Estado Zacatecas en la colonia Gómez Portugal del municipio de Jesús María, uniformados de la corporación estatal, iniciaron un rastreo en la zona.

Localizando el vehículo reportado como robado en circulación sobre la carretera 45 norte, por lo que le indicaron a su conductor que detuviera la marcha, utilizando señas auditivas y visuales, haciendo caso omiso saliéndose del camino e impactándose contra un talud de tierra, en el lugar fueron asegurados quienes dijeron llamarse Ángel N de 20 años y Valentín N de 20 años, además en el interior del vehículo reportado como robado les aseguraron un arma corta de fuego con cartuchos útiles.

Finalmente, las dos personas detenidas, fueron puestas a disposición junto el vehículo recuperado y el arma de fuego ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en la Vicefiscalía Regional de Pabellón de Arteaga en donde se les inició una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia.