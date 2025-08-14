Atraerán turismo mundialista a Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Verónica González, titular del Buró de Congresos y Visitantes, indicó de un convenio que se firmó con la Secretaría de Turismo de Monterrey, para ofrecer paquetes turísticos a aficionados que acudan a su sede al mundial de fútbol en el próximo verano.

Junto con tour operadores se ofertaron atractivos paquetes, aprovechado que se tiene un vuelo directo entre Monterrey y Aguascalientes.

Este mismo convenio se trata de replicar con el vecino estado de Jalisco, donde Guadalajara también será sede de la justa internacional.

Expuso que inclusive la aerolínea que opera el vuelo Aguascalientes-Monterrey ya prevé duplicar sus vuelos para esas fechas en que se realice la máxima fiesta del fútbol.

Comentó a comunicadores que de manera paralela se viene ya trabajando en la organización de una serie de eventos que se realizarán en Aguascalientes por el mundial de fútbol.

Adelantó de la colocación de pantallas gigantes en la Isla San Marcos para ver los partidos en pantallas gigantes, junto con actividades patrocinadas, siendo parte de todo lo que envuelve a un evento de este calibre.