Atole con el dedo en la llegada de MIAA, afirma Morena

Gilberto Valada

Aguascalientes, Ags.- Ninguna alternativa representa el proyecto Modelo Integral del Agua (MIAA) que plantea el ayuntamiento capitalino para administrar el servicio, afirmó Gilberto Gutiérrez Lara, dirigente estatal de Morena, tras señalar que se continuará beneficiando a empresarios.

“Seguimos diciendo que el tema del agua, ahora como se ha planteado por medio de un modelo mixto, sólo busca cambiar de dueños a quienes van a administrar el servicio de agua, porque el municipio no tiene capacidad para hacerlo”, enfatizó.

– ¿Entonces MIAA es atole con el dedo?

– No, es peor que atole con el dedo. MIAA se ha transformado tantas veces y ni siquiera ha comenzado a operar. Es un sistema que ya tenían previsto desde un principio. Ahora dicen que se va Veolia, pero llegarán otras empresas.

El servicio municipal de agua fue concesionado en 1993 a una empresa actualmente llamada Veolia y que tiene contrato hasta octubre, donde entraría en funciones MIAA, como lo anunció el municipio panista de la capital.

Asimismo, Gutiérrez Lara cuestionó que poco se ha hablado en torno a la calidad del agua que se distribuye a usuarios de la ciudad capital, después que se comprobaron carencias en torno al líquido que se extrae.

“Cuánto tiempo pagamos por un servicio que no recibimos y cuántos enfermos renales tenemos por esta agua contaminada. Acuérdense que el agua no Aguascalientes no cumple con los parámetros y ahora estamos por encima de la media en cuanto a enfermos renales”, insistió.