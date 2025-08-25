Atiene Policía Estatal reporte de deslave

Redacción

Policías Estatales de Aguascalientes atendieron el reporte de derrumbe en la carretera estatal número 16 que conduce de la comunidad de Tapias Viejas a El Ocote, quedando parcialmente cerrado el carril en sentido de circulación de norte a sur.

Luego del reporte recibido en el Servicio de Emergencias 9-1-1 minutos antes de las 21:00 horas, en el sentido de que había un derrumbe en la carretera de Tapias Viejas, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo ordenó a la División de Carreteras de la Policía Estatal que realizará el patrullaje en la carretera estatal 16.

Minutos después los uniformados de la Policía Estatal informaron que era efectivo el reporte, ya que habían detectado un monticulo de tierra y ricas en la carretera que conduce de Tapias Viejas a El Ocote, por lo que se encuentran abanderando el lugar para prevenir que se registre algún accidente.

Finalmente, al lugar arribo personal de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Jesús María para realizar las labores de limpieza en la vía y prevenir cualquier hecho de tránsito terrestre, siendo abanderados por Policías Estatales mientras se realizan las maniobras.