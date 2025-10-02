26 C
Aguascalientes
2 octubre, 2025
Tendencias

Atiende Policía Vial volcadura en Villas de la Cantera que deja una mujer lesionada

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este jueves, alrededor de las 7:40 horas, se registró la volcadura de una camioneta tipo SUV que dejó a una mujer lesionada en el fraccionamiento Villas de la Cantera.

El accidente ocurrió sobre Avenida de las Palmas de Guinea, en sentido de oriente a poniente. De acuerdo con testigos, la conductora, Karina, de 41 años, manejaba a velocidad inmoderada, tomó una pendiente y perdió el control del vehículo, impactando de manera lateral contra un automóvil Audi gris que se encontraba estacionado.

Tras el choque, la camioneta Suzuki gris salió proyectada hacia un costado y terminó volcando sobre su lateral derecho.

Oficiales de la Policía Vial Municipal arribaron al lugar para asegurar la unidad y coordinar la atención del incidente. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a la afectada y la trasladaron en código verde al Hospital Hidalgo, debido a las lesiones que presentaba.