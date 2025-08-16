Atiende Montañez las necesidades de las comunidades rurales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Este sábado, el presidente municipal Leo Montañez encabezó un recorrido por la comunidad Calvillito en donde atendió personalmente solicitudes ciudadanas para mejorar el entorno urbano y social en esta parte del oriente de la capital.

Acompañado de integrantes del gabinete municipal y de la diputada Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba, Leo Montañez, recalcó que permanecerá cercano a las familias para conocer sus necesidades y consolidar un mejor Aguascalientes.

En el recorrido por calles como Irapuato, Salamanca, Silao, Abasolo y Guanajuato, los habitantes de Calvillito expusieron propuestas en materia de seguridad pública, así como de otros servicios y espacios comunitarios.