Atiende MIAA limpieza y desazolve en la zona Centro

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), en coordinación con Comisión Federal de Electricidad (CFE), atendieron un reporte de limpieza y desazolve en un registro para subestación eléctrica ubicado sobre el andador Allende en el Centro Histórico de la Ciudad, que se encontraba obstruido por residuos sólidos urbanos.

Como parte de las labores y con las debidas precauciones, se deselectrificó la zona en horario nocturno, para proceder a los trabajos de desazolve, retirar los desechos sólidos para liberar el flujo de agua acumulada que expedía malos olores y prevenir riesgos físicos y de salud de transeuntes y locatarios.

Cabe señalar que MIAA ha detectado prácticas inadecuadas respecto al manejo de los residuos por parte de algunos ciudadanos, ya que se han encontrado restos sólidos provenientes de los registros aledaños a la zona, causa principal de los taponamientos constantes.

Por lo anterior, el organismo trabajará de manera conjunta con la Coordinación General de Salud y la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales en un operativo integral para fomentar la conciencia entre la población que visita esta zona y los comerciantes, sobre la importancia de separar los residuos sólidos y líquidos provenientes de sus negocios, y a atender las recomendaciones que MIAA proporciona acerca de la disposición idónea de residuos líquidos para no causar daños a la infraestructura.

Finalmente, MIAA confirmó que seguirá monitoreando la zona de manera constante y unificará esfuerzos con los usuarios, para un óptimo aprovechamiento de los servicios públicos.