Atendió Protección Civil Estatal reportes por lluvias

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Coordinación Estatal de Protección Civil respondió oportunamente a varios reportes ciudadanos derivados de la intensa lluvia que se registró esta tarde en distintos puntos del estado de Aguascalientes, acompañada de fuertes ráfagas de viento que alcanzaron velocidades de hasta 60 kilómetros por hora.

Jesús Eduardo Muñoz de León, titular de la dependencia, informó que el personal operativo realizó recorridos de supervisión para evaluar posibles riesgos y brindar apoyo directo a la ciudadanía. Se atendieron reportes relacionados con encharcamientos y vehículos varados, así como afectaciones menores en vialidades, provocadas por la acumulación de agua.

Muñoz de León destacó que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños de consideración, aunque el monitoreo de las condiciones climatológicas se mantiene activo debido a la posibilidad de más lluvias durante las próximas horas.

Finalmente, hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones, como evitar transitar por zonas inundadas y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la corriente del agua.

En caso de emergencia, se recuerda que está disponible el número 911 para solicitar apoyo inmediato.