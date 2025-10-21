Ataques a balazos dejan 2 heridos en la Primo Verdad y Villa Montaña

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Durante la madrugada del domingo se registraron dos agresiones armadas en la colonia Primo Verdad y el fraccionamiento Villa Montaña, que dejaron como saldo a dos hombres jóvenes lesionados por proyectil de arma de fuego.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 3:00 horas en la calle Pantaleón Valtierra y avenida Guadalupe González, donde Gael “N”, de 22 años, fue herido en la pierna derecha. El joven se trasladó por sus propios medios al hospital del ISSSTE.

El segundo ataque se reportó a las 4:20 horas en la calle Cerro Lirima, en Villa Montaña. La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue sorprendida por cuatro sujetos armados a bordo de dos camionetas, una blanca y otra negra. Tras recibir un disparo en la pierna, logró refugiarse en su domicilio y fue llevado al Hospital Tercer Milenio.

Elementos de Seguridad Pública aseguraron un casquillo calibre 9 milímetros en el lugar de la segunda agresión. La Fiscalía General del Estado ya investiga ambos casos.