Ataque a balazos deja 2 muertos y 1 herido en la colonia Insurgentes en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags-. Dos hombres sin vida y uno herido fue el saldo de un sangriento ataque a balazos ocurrido en la madrugada de este domingo al sur de la ciudad.

Los hechos se verificaron al filo de las 5:10 horas de éste día en el cruce de las calles Pedro Antonio Santos y Luis Moya, en la colonia Insurgentes también conocida cómo Las Huertas.

Testigos indicaron que cinco sujetos arribaron a bordo de un vehículo Nissan Tsuru a una casa identificada cómo punto de venta de droga y tras descender del vehículo llamaron de manera violenta a la puerta.

Sin embargo al abrir la puerta fueron recibidos a balazos desde el interior. Los impactos hicieron blanco en los hermanos identificados cómo Jaime y “El Mole” quienes buscaron regresar al vehículo, mientras que otro de sus acompañantes también resultó herido de bala.

Mientras que los otros dos viajeros del vehículo se dieron a la fuga pie a tierra.

Del interior del domicilio en cuestión también salieron al menos dos personas y se alejaron del sitio.

Los hermanos perdieron la existencia a un costado del Tsuru mientras que su acompañante quedó herido en el sangrando. Este fue identificado cómo Gustavo Rodríguez de 25 años de edad.

Más tarde arribaron policías municipales, estatales y paramédicos quienes luego de revisar a los caídos confirmaron el deceso de los hermanos, mientras que Gustavo fue llevado al hospital Hidalgo donde su estado de salud se reportó cómo grave y delicado.

Pese a un operativo policiaco no se reportaron detenidos de parte de las autoridades.